Gesellschaft

15:41 Uhr | 02.09.2020

Elbwassernutzung ist rechtswidrig

BUND zu Moorburg Urteil

Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht hat die Durchlaufkühlung des Kraftwerks Moorburg mit Elbwasser für rechtswidrig erklärt. Damit darf das Kraftwerk auch in Zukunft nur mit Hilfe des Kühlturms betrieben werden. Hintergrund ist ein längerer Rechtsstreit, zwischen dem Umweltverband BUND und dem Kraftwerksbetreiber Vattenfall. Der BUND kritisiert insbesondere, dass die Auswirkungen auf den Fischbestand vor der Erteilung der Nutzungserlaubnis von Elbwasser nicht ausreichend geprüft worden seien. Vattenfall hingegen will weiter um die Elbwassernutzung kämpfen. Die gerügten Fehler seien heilbar und sollen Gegenstand eines weiteren Verfahrens sein, so eine Sprecherin heute.