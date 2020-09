Wirtschaft

07:42 Uhr | 02.09.2020

Betriebsrat ruft zu Demonstrationen auf

Stellenabbau bei Airbus

Nach dem Beginn der Verhandlungen über den geplanten Stellenabbau beim Flugzeughersteller Airbus, hat der Betriebsrat die Beschäftigten nun zu Demonstrationen aufgerufen. Unter dem Motto „Nicht mit uns!“ soll am kommenden Dienstag ein Aktionstag stattfinden, um den Druck in den Verhandlungen zu erhöhen. Geplant ist eine Kundgebung mit rund 200 Teilnehmern vor dem Werkstor in Finkenwerder und ein Autokorso auf dem Gelände sowie rund um die Start- und Landebahn. Die IG Metall hatte zuvor bereits Widerstand angekündigt, denn alleine in Hamburg will Airbus rund 2.200 Stellen und somit jeden sechsten Job abbauen.