Politik

06:43 Uhr | 02.09.2020

Datenschutzbeauftragter fordert schnelle Aufklärung

Nach Datenabfrage über Polizeicomputer

Nachdem Medienberichten zufolge auch in Hamburg personenbezogene Daten über einen Polizeicomputer abgefragt worden sein sollen, fordert der Hamburgische Datenschutzbeaftragte Johannes Caspar eine schnelle Aufklärung. Die Vorkommnisse seien überaus beunruhigend und würden von der Datenschutzaufsicht sehr ernst genommen, so Caspar. Polizeiliche Befugnisse der Datenverarbeitung dürften nicht missbraucht werden und die Betroffenen benötigten stärksten Schutz ihrer Rechte und Freiheiten. Caspar steht bereits in Kontakt mit der Polizei Hamburg, die er zu einer Stellungnahme aufgefordert hat. Hintergrund ist die Abfrage von Informationen über eine Journalistin mittels einer Hamburger Polizeidatenbank, die mit einem an sie adressierten Drohschreiben in zeitlichem Zusammenhang steht.