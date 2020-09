Blaulicht

18:33 Uhr | 01.09.2020

Passanten alarmieren Polizei

Winterhude: Schüsse von Balkon

Heute Nachmittag hat ein Mann von seinem Balkon in Winterhude Schüsse abgegeben. Die Hamburger Polizei wurde von Passanten alarmiert und konnte den Schützen in seiner Wohnung in der Groothoffgasse festnehmen. Verletzt wurde niemand. Die Jarrestraße war für die Dauer des Einsatzes vorübergehend gesperrt. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.