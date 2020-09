Stadtgespraech

17:57 Uhr | 01.09.2020

Hamburg im 12. Jahrhundert

Ausgrabungen am Mahnmal der Nikolai Kirche

Sie ist ein Wahrzeichen unserer Hansestadt - die Ruine der ehemaligen Hauptkirche St. Nikolai am Hopfenmarkt in der Hamburger Innenstadt. Im zweiten Weltkrieg ist die Kirche zerstört worden und erinnert nun als Mahnmal an die Opfer von Krieg und Gewalt. Unter dem Gelände befinden sich immer noch zahlreiche Relikte der Hamburger Stadtgeschichte. Das ergeben nun auch neue Ausgrabungen, die ab morgen in einer Sonderausstellung gezeigt werden.