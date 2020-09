Gesellschaft

17:05 Uhr | 01.09.2020

Einsparung von ca. 150.000 Behördengängen jährlich

Kita-Gutschein: Antrag ab sofort online

Eltern können Kita-Gutscheine ab sofort online buchen und müssen dafür nicht mehr in eine Behörde gehen. Wie Sozialsenatorin Melanie Leonhard heute bekannt gab, spare das zukünftig insgesamt rund 150.000 Behördengänge jährlich. Der Antrag kann unter www.hamburg.de/kita-gutschein gestellt werden. Anschließend kann der Gutschein innerhalb von zwei Monaten in über 1.100 teilnehmenden Hamburger Kitas eingelöst werden. Seit 2014 gibt es in Hamburg eine gesetzliche, kostenlose Kinderbetreuung von täglich fünf Stunden. Sobald eine Betreuung über diese fünf Stunden hinausgeht, kommt ein Kita-Gutschein in Frage. Beider Ausstellung eines Kita-Gutscheins komme es darauf an, welche Leistungen die Stadt oder die Eltern finanziell tragen. Dabei spielen unter anderem Einkommen der Eltern, Alter des Kindes sowie die Familiengröße eine Rolle.