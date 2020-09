Blaulicht

13:35 Uhr | 01.09.2020

Durch Corona-Beschränkungen

Erstes Halbjahr 2020: Deutlich weniger Unfälle

Im ersten Halbjahr 2020 hat es in Hamburg deutlich weniger Verkehrsunfälle gegeben. Zwischen Januar und Juni wurden insgesamt 27.778 Unfälle registriert. Das sind knapp 17 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Wie die Hamburger Polizei gegenüber Hamburg 1 bestätigte, liege das an dem stark verringertem Verkehrsaufkommen während der Einschränkungen in Verbindung mit der Corona-Krise. Auch wenn viele Hamburgerinnen und Hamburger während der Pandemie die öffentlichen Verkehrsmittel gemieden hätten, seien die Unfallzahlen nicht nur bei Auto- , sondern auch Radfahrern und Fußgängern insgesamt rückläufig gewesen.