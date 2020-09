Gesellschaft

12:44 Uhr | 01.09.2020

Zahl im Vergleich zu Juli jedoch gesunken

Deutlich mehr Arbeitslose als im Vorjahr

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im August im Vergleich zum Juli leicht zurückgegangen. So sank die Arbeitslosigkeit im vergangenen Monat um 1,5 Prozent auf insgesamt rund 89.800 Hamburgerinnen und Hamburger ohne Anstellung. Im Vergleich zum August 2019 sind das jedoch rund 23.100 Arbeitslose mehr, was einem Zuwachs von 34,7 Prozent entspricht. Grund für den Anstieg ist die Corona-Krise, aufgrund derer knapp 25.000 Betriebe bereits im März Kurzarbeit anmeldeten.