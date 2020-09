Gesellschaft

12:24 Uhr | 01.09.2020

Heißer August in der Hansestadt

DWD: Hamburg knackt Wärmerekord

Hamburg hat im August laut Deutschem Wetterdienst einen neuen Wärmerekord aufgestellt. So gab es an der Station Hamburg-Neuwiedenthal an 11 Tagen Höchsttemperaturen von über 30 °C. Die Sonne schien in Hamburg gut 250 Stunden, circa 50 Stunden mehr als der Mittelwert. Damit gehörte die Hanstestadt zu den sonnenscheinreichsten Regionen Deutschlands, nur in Schleswig-Holstein schien die Sonner mehr. Generell war der August in Hamburg laurt Wetterdienst mit 20,6 °C sehr warm. Gleichzeit erreichten Hamburg nur etwa 40l/ m² Niederschlag, rund 30 l/ m² weniger als sonst.