Gesellschaft

09:31 Uhr | 01.09.2020

Amateursport mit bis zu 30 Personen erlaubt

Corona-Verordnung: Änderungen ab sofort gültig

Heute treten die Änderungen der Corona-Eindämmungsverordnung in Kraft. Damit dürfen auch Amateursportvereine nun wieder mit bis zu 30 Personen trainieren und den Spielbetrieb aufnehmen. Prostitutionsstätten müssen in Hamburg hingegen weiterhin geschlossen bleiben. Hier hatte der Senat auf eine gemeinsame Lösung mit den Nachbarländern gesetzt und die Sexarbeitenden vorerst vertröstet. In Niedersachsen gab das Oberverwaltungsgericht jedoch am vergangenen Freitag einer Klage von Bordellen und Lovemobil-Besitzenden statt, sodass Sexarbeit dort bereits wieder erlaubt ist. Vor diesem Hintergrund fordern Hamburger Prostituierte nun, dass Bordelle auch in der Hansestadt ab sofort wieder öffnen dürfen.