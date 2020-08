Politik

17:28 Uhr | 31.08.2020

Hamburger Politiker zu Demos in Berlin

Bundesweites Echo nach Eskalation am Reichstag

Mehrere Zehntausend Menschen haben am Wochenende auf verschiedenen Demos in Berlin gegen die Corona-Politik der Bundesregierung demonstriert. Während der Großteil friedlich Protest zum Ausdruck brachte, bleiben vor allem die Bilder vom Abend in Erinnerung - als Rechtsextreme die Treppen zum Reichstag stürmten. Bürgermeister Tschentscher, der am Wochenende auf Pragreise war, twitterte dazu: "Verfassungsfeindliche Symbole, rechtsradikale Parolen, Angriffe auf Polizisten und Journalisten - vor, mit und nach Corona hat dies auf unseren Straßen nichts zu suchen." - Auch weitere Hamburger Politikerinnen und Politker zeigten Unverständnis. Die Hamburger AfD hatte am Sonnabend an einer separaten Demo in Berlin teilgenommen.