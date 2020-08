Gesellschaft

17:04 Uhr | 31.08.2020

12 Neuinfektionen zum Montag

Ein weiterer Corona-Todesfall

Die Zahl der Neuinfizierten in Hamburg ist nach hohen Werten am Wochenende zum Montag leicht zurückgegangen. So meldet die Sozialbehörde 12 neue Fälle. Insgesamt steigt die Zahl der Corona-Infizierten damit auf 6261 Personen. In den Hamburger Krankenhäusern befinden sich derzeit 18 Hamburgerinnen und Hamburger, davon sieben auf der Intensivstation. Ebenfalls meldet die Behörde einen weiteren bestätigten Todesfall. Damit sind insgesamt 236 Personen in Hamburg an den Folgen von Corona gestorben.