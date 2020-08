Gesellschaft

13:57 Uhr | 31.08.2020

Termin Mitte September

Seeterrassen: Runder Tisch angekündigt

Im Streit um den Abriss des Café Seeterrassen hat sich nun der Freundeskreis Planten un Blomen eingeschaltet und alle Beteiligten an einen Runden Tisch geladen. Man habe in der letzten Vorstandssitzung festgestellt, dass es beim Thema Seeterrassen mehr Fragen als Antworten gebe, teilte der Vorsitzende Jörg Kuhbier auf Anfrage von Hamburg 1 mit. Am Runden Tisch werden laut Kuhbier Messe-Chef Bernd Aufderheide, Bezirksamtschef Falko Droßmann, sowie Vertreter des Denkmalvereins Hamburg, des Denkmalschutzamtes, der Architektenkammer und des Bundes deutscher Landschaftsarchitekten teilnehmen. Ebenfalls eingeladen seien Vertreter der Fraktionen der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte. Die Veranstaltung werde am 15. September stattfinden.