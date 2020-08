Gesellschaft

18:58 Uhr | 30.08.2020

Fahrradkonvoi von FFF und BUND

Proteste gegen Kraftwerk in Moorburg

Am Sonntagnachmittag hat ein Bündnis aus Fridays for Future und BUND eine schnelle Abschaltung des Kohlekraftwerks Moorburg gefordert. Ein Fahrradkonvoi von laut Veranstaltern mehr als 500 Menschen zog dafür zum Kraftwerk. Sie forderten Hamburger Ersten Bürgermeister Tschentscher auf, spätestens bis zum Jahr 2025 für die Abschaltung des Kraftwerks zu sorgen. Gleichzeitig dürfe dem Betreiber Vattenfall nicht der Ausstieg auf Kosten der Steuerzahler vergoldet und fossile Alternativen etwa in Form einer Umrüstung auf Gasverbrennung aufgebaut werden, so ein Sprecher des BUND.