Sport

17:31 Uhr | 29.08.2020

Neuer Innenverteidiger

HSV holt Toni Leistner

Der HSV hat Innenverteidiger Toni Leistner verpflichtet. Der 30-jährige erhält einen Zweijahresvertrag und befindet sich bereits im Trainingslager der Rothosen in Bad Häring. Leistner, der in der vergangenen Rückrunde als Leihspieler in 13 Bundesliga-Spielen für den 1. FC Köln aktiv war und zuletzt bei den Queens Park Rangers in England unter Vertrag stand, wechselt ablösefrei nach Hamburg. „Toni ist ein Innenverteidiger mit großer Zweitliga-, aber auch Erstligaerfahrung. Er ist sehr zweikampfstark und verfügt über eine tolle Persönlichkeit. Er passt genau in unser Anforderungsprofil und ist die gesuchte Verstärkung. Seine Entscheidung für den HSV trotz anderer Angebote zeigt, dass er Bock auf die Aufgabe in Hamburg hat“, sagte HSV-Sportdirektor Michael Mutzel.