18:00 Uhr | 28.08.2020

Auftragseinbrüche belasten Industrie

Neue Handelskammerumfrage

Neue Handelskammerumfrage: Nachdem die Hamburger Industrie im Frühjahr noch vergleichsweise gut da stand, ist die Lage dort mittlerweile ähnlich angespannt, wie bei der gesamten Hamburger Wirtschaft. Das geht aus einer aktuellen Befragung der Handelskammer hervor. So bewerten knapp vier von zehn Unternehmen ihre derzeitige Geschäftslage aufgrund der Corona-Pandemie als schlecht. Das größte Geschäftsrisiko für die Industrieunternehmen sei aktuell die niedrige Nachfrage aus dem In- und Ausland, so der Viezepräses der Handelskammer Hamburg, Wilfried Bauer. Die eingebrochenen Umsätze würden zu Personalabbau führen und den Spielraum der Betriebe für Investitionen erheblich einschränken. Knapp ein Drittel der Unternehmen geht aktuell von einer Personalreduzierung aus.