17:58 Uhr | 28.08.2020

Bis zu 2.000 Tests pro Tag möglich

Testzentrum am Bahnhof soll bald eröffnen

Das Coronatestzentrum nahe dem Hauptbahnhof soll voraussichtlich Ende nächster Woche eröffnen. Das bestätigte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Walter Plassmann, auf Hamburg 1-Nachfrage. Die Container würden an diesem Wochenende eingerichtet und die Technik anschließend installiert. Sofern die Testdurchläufe der Technik positiv verlaufen, könne das Zentrum am Donnerstag den Betrieb aufnehmen. Am Standort seien bis zu 2000 Coronatests pro Tag möglich. Zudem begrüße man ausdrücklich die neue Teststrategie, auf die sich die Ministerpräsidenten gestern mit der Bundeskanzlerin verständigt haben.