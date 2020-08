Blaulicht

13:25 Uhr | 28.08.2020

Kollision zwischen Motorroller und Van

Verkehrsunfall in Eidelstedt

In einem Wohngebiet in Eidelstedt ist es heute Vormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem Van gekommen. Der Rollerfahrer wurde dabei verletzt und musste notfallmedizinisch versorgt werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Fahrer des Vans dem Roller die Vorfahrt an der Kreuzung Alpenrosenweg/Redingskamp genommen. Die Kreuzung war vorübergehend gesperrt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.