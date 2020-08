Blaulicht

11:31 Uhr | 28.08.2020

Lebensgefährliche Verletzung

Hamm: Messerstecherei vor Fastfood-Filiale

Vergangene Nacht ist ein Mann in Hamm durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der 24-Jährige auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants mit einem weiteren, ihm offenbar bekannten, Mann zuvor lautstark gestritten. Dieser zückte ein Messer und stach mehrfach auf den Oberkörper seines Opfers ein, das nach einer Notoperation mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr schwebt. Der mutmaßliche Täter floh zunächst mit einem Auto, konnte jedoch in Billstedt gefasst werden. Er wird nun einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Hintergründe sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen.