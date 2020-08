Stadtgespraech

07:36 Uhr | 28.08.2020

Stadtentwicklungsbehörde veröffentlicht Studie

Mögliche Umgestaltung der Binnenalster

Die Hamburger Stadtentwicklungsbehörde hat eine Studie zur Umgestaltung der Binnenalster veröffentlicht. Dabei geht es vor allem um die Nutzung der Ufer rund um das Gewässer. In Frage käme etwa eine Verbreiterung der Promenade am Ballindam, ebenso wie ein weiterer Alsterpavillon schräg gegenüber dem jetzigen. Laut Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt, zeige die Studie in überzeugender Weise, dass eine behutsame, dem Charakter des Ortes angemessene Weiterentwicklung des Binnenalsterraums möglich sei, wenn dabei bestimmte planerische und stadtgestalterische Prinzipien gewahrt blieben. Wann und inwiefern die Gestaltungspläne für die Binnenalster umgesetzt werden, ist bislang noch unklar.