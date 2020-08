Politik

19:05 Uhr | 27.08.2020

Neue Teststrategie soll Abhilfe schaffen

Testlabore beklagen Corona-Überlastung

Erstmals seit Juni haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder heute wieder über die aktuelle Corona-Strategie beraten. Größere Diskussionen gab es beim Thema Testkapazitäten. Die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister hatten schon länger darüber diskutiert, denn die Testkapazitäten stoßen in vielen Bundesländern an ihre Grenzen. Auch hier in Hamburg.