Gesellschaft

18:52 Uhr | 27.08.2020

Länderchefs einigen sich in vielen Punkten

Verschärfung der Corona-Regelungen

Erstmals seit Juni haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder heute wieder über die aktuelle Corona-Strategie beraten. Nachdem die Länder in den vergangenen Wochen überwiegend eigene Maßnahmen ergriffen haben, näherte man sich heute wieder an und gelangte zu weitgehend einheitlichen Regelungen: So sollen bei Verstößen gegen die Maskenpflicht ab sofort bundesweit mindestens 50 Euro Bußgeld erhoben werden, allerdings gibt es eine Ausnahme: Sachsen-Anhalt wird diese Regelung nicht einführen Großveranstaltungen wie Volksfeste oder Sportveranstaltungen mit Zuschauern bleiben bis Ende des Jahres verboten - Dabei sind Ausnahmen möglich