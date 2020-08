Gesellschaft

18:25 Uhr | 27.08.2020

Freitag und Sonnabend von 22 bis 6 Uhr

Erneutes Alkohol-Verkaufsverbot

Das Alkohol-Verkaufsverbot im Rahmen der Corona-Allgemeinverfügung soll auch am kommenden Wochenende wieder gelten. Das gaben die Bezirksämter Altona, Eimsbüttel und Mitte heute bekannt. Das Verbot gilt erneut Freitag und Sonnabend allerdings erst von 22 bis 6 Uhr morgens und beschränkt sich auf den Außerhaus-Verkauf von Alkohol. Am vergangenen Wochenende waren alleine auf St. Pauli am Freitag und Sonnabend jeweils 15.000 Menschen unterwegs. Durch das Verbot soll größeren Menschenansammlungen vorgebeugt werden.