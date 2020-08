Stadtgespraech

18:23 Uhr | 27.08.2020

Flugzeugbauer will rund 2.200 Stellen abbauen

Airbus: Verhandlungen starten am Montag

Die Verhandlungen über den geplanten Stellenabbau beim Flugzeugbauer Airbus starten am Montag. Die IG Metall hat bereits Widerstand angekündigt, denn allein in Hamburg will Airbus jeden sechsten Job und somit ca. 2.200 Stellen abbauen. Ziel der Gewerkschaft sei, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben dürfe. Laut der IG Metall sei eine Vier-Tage-Woche eine Option, ebenso auch Kurzarbeit, die der Bund bis zum Ende des kommenden Jahres zulassen möchte. Deutschlandweit sollen bei Airbus mehr als 5.000 Jobs gestrichen werden.