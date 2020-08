Stadtgespraech

17:55 Uhr | 27.08.2020

100% abbaubares Plastik entwickelt

Innovatives Projekt an der TU

Der Ideen,-Wissens und Technologie-Austausch ist eine der Aufgaben der Hamburger Hochschulen und ein wichtiger Treiber für die Innovationsfähigkeit der Stadt. So sieht das auch die Hamburger Wissenschaftsbehörde und fördert bereits seit 2018 im Rahmen des Verbundprojektes “Calls for Transfer” Projekte aller staatlichen Hamburger Hochschulen um kreative Ideen direkt in die Praxis umzusetzen. So auch mehrere Forschungsansätze der TU Hamburg.