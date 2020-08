Gesellschaft

18:46 Uhr | 26.08.2020

Acht bestätigte Corona-Fälle

Wilhelmsburg: 11 Schulklassen in Quarantäne

An der Stadtteilschule Wilhelmsburg befinden sich derzeit elf Klassen sowie ein Oberstufenkurs in präventiver Quarantäne, nachdem eine Lehrkraft positiv auf das neue Coronavirus getestet worden war. Das zuständige Gesundheitsamt hat dort deshalb heute eine Reihentestung durchgeführt. Die betroffenen Schüler waren von der infizierten Lehrkraft unterrichtet worden, die als Springerin in allen Klassen eingesetzt worden war. Bisher wurden an der Schule inklusive der Lehrkraft acht bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Die Schulbehörde betonte jedoch, das es sich bei diesen Fällen nach bisherigem Erkenntnisstand ausschließlich um Infektionen handle, die nicht an der Schule ihren Ursprung hatten.Insgesamt gab es laut Behördenangaben seit Schuljahresbeginn 72 Corona-Infektionen im schulischen Kontext. Die CDU kritisiert die aktuellen Corona-Regelungen an Hamburgs Schulen und fordert einen einheitlichen Corona-Reaktionsplan zwischen Gesundheits- und Schulbehörde.