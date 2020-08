Blaulicht

18:15 Uhr | 26.08.2020

Unbekannter verging sich an 28-Jähriger

Polizei fahndet nach Sexualstraftäter

Die Polizei fahndet nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter, der sich am vergangenen Freitagabend in Rotherbaum an einer 28-jährigen Frau vergangen haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich die Frau nach einer Feier zwischen zwei abgestellten Autos im Turmweg befunden haben. Der mutmaßliche Täter sei dort an sie herangetreten und habe sie zunächst unsittlich berührt, so ein Polizeisprecher. Dann soll er auch sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Im Anschluss sei er in Richtung Rothenbaumchaussee geflüchtet. Die Polizei beschreibt den mutmaßlichen Täter als männlich, etwa 30 Jahre alt, mit einem südländischen Erscheinungsbild. Die Beamten suchen nach Zeugen, Hinweise können am Hinweistelefon unter 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.