Sport

17:38 Uhr | 26.08.2020

Nur mit Zustimmung der Mitglieder möglich

HSV: Jansen schließt Anteilsverkäufe nicht aus

Der HSV-Aufsichtsratsvorsitzende Marcell Jansen schließt weitere Aktienverkäufe beim klammen Zweitligisten nicht aus. Das sagte er in einem Gespräch mit der Wochenzeitung DIE ZEIT. Der Verein des HSV hält derzeit 76 Prozent an der als AG ausgegliederten Profifußballabteilung. Für weitere Aktienverkäufe ist eine Satzungsänderung mit einer Dreiviertelmehrheit notwendig. Diese Option wolle Jansen mit den Mitgliedern diskutieren. „Die wirtschaftliche Existenz muss über allem stehen“, betonte er. Die Zustimmung der Mitglieder gilt allerdings als fraglich, schließlich war die Begrenzung der Fremdanteile an der Profiabteilung erst kürzlich auf Initiative der Mitglieder auf 24 Prozent begrenzt worden.