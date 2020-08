Gesellschaft

12:52 Uhr | 26.08.2020

Langfristige Abschaffung der Prostitution befürchtet

Prostitutionsstätten bleiben geschlossen

Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter kritisieren, dass Prostitutionsstätten auch nach den Änderungen an der Corona-Eindämmungsverordnung zum ersten September weiterhin geschlossen bleiben müssen. Das hat der Senat gestern bekannt gegeben. Diese Entscheidung sei nicht im Sinne der Pandemie-Bekämpfung, da es keine rechtliche Grundlage dafür gebe, so Hanna vom sexy Aufstand Reeperbahn. Das erarbeitete Hygienekonzept habe auch den Amtsarzt überzeugt und man habe bisher transparent, ehrlich und vernünftig pandemiegerecht gehandelt. Die Folgen der Entscheidung des Senats seien absehbar und man empfinde diese als fahrlässig und realitätsfremd. Der Senat will jedoch eine gemeinsame Lösung mit den Nachbarbundesländern abwarten.