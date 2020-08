Gesellschaft

19:05 Uhr | 25.08.2020

Stiftung sieht Nachholbedarf bei Hamburger Kitas

Bertelsmann-Studie nimmt Kitas unter die Lupe

Wie steht es um die Qualität in Deutschlands Kitas? Das hat die Bertelsmann Stiftung in einer Studie untersucht und dabei auch Hamburgs Kitas unter die Lupe genommen. Der Kitaausbau in den vergangenen Jahren sei zwar beachtlich, und die Verbesserungen im Personalschlüssel bundesweit herausragend. Aber in mehreren Feldern habe Hamburg Nachholbedarf. Dazu die Verantwortliche der Studie, Anette Stein von der Bertelsmann Stiftung.