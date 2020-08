Stadtgespraech

18:08 Uhr | 25.08.2020

Bundeseinheitliche Maßnahmen gefordert

Senat beschließt weitere Corona-Lockerungen

Die Zahl der Coronainfektionen steigt langsam wieder an. Doch noch ist die Lage stabil, so die Einschätzung des Ersten Bürgermeisters. Und damit das so bleibt, hat der Senat heute die Eindämmungsverordnung bis zum 30. November verlängert. Hamburg bleibt bei seinem vorsichtigen Kurs. Heißt, es gibt vorerst nur kleine Lockerungsschritte. Ein Überblick.