Blaulicht

17:34 Uhr | 25.08.2020

Einsatzkräfte löschen komplizierten Brand

Feuer in der Fassade - EEZ zwischenzeitlich evakuiert

Große Aufregung heute/gestern im Elbe-Einkaufszentrum in Osdorf. Das EEZ musste am Mittag wegen eines Feuers evakuiert werden. Rund 50 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz um den komplizierten Brand in der Fassade zu löschen.