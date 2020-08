Kunst und Kultur

12:14 Uhr | 25.08.2020

Bis zum 31. August beantragen

Neustartprämie für KünstlerInnen

Hamburgs Künstler und Künstlerinnen können noch bis zum 31. August die Neustartprämie in Höhe von 2.000 Euro beantragen. Wie die Kulturbehörde bekannt gab, soll die pauschale Unterstützung dabei helfen, die eigene künstlerische Tätigkeit wieder ins Laufen zu bringen. Die Prämie muss nicht zurückgezahlt werden. Antragsberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Hamburg, die Mitglied in der Künstlersozialkasse, kurz KSK, sind oder die inhaltlichen Kriterien der KSK für eine künstlerische Tätigkeit erfüllen. Weitere Informationen und das Antragsformular sind unter www.hamburg.de/neustartpraemie zu finden. Laut Kulturbehörde wurden bereits 5.000 der 6.000 gestellten Anträge bewilligt. Insgesamt seien bisher über neun Millionen Euro ausgezahlt worden.