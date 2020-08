Blaulicht

08:58 Uhr | 25.08.2020

Polizei nimmt Schreckschusswaffe in Gewahrsam

Jugendlicher bedroht Rettungskräfte

In der Nacht hat ein Jugendlicher in Ottensen Rettungskräfte mit einer Schreckschusspistole bedroht. Die Mutter des 17-Jährigen hatte gegen 23 Uhr den Notruf gewählt. Als der Jugendliche die Waffe auf die eintreffenden Sanitäter richtete, wurde auch die Polizei hinzugerufen. Der Teenager wurde von den Beamten vorerst in Gewahrsam genommen. Hintergründe zu dem Vorfall und seinem Verhalten werden nun ermittelt. Das Gebiet um den Ottenser Marktplatz war für die Dauer des Einsatzes vorübergehend gesperrt.