19:08 Uhr | 24.08.2020

Maskenmuffel zahlen künftig 40 Euro

HVV stellt Maskenverweigerung unter Strafe

Schon seit April gilt in Hamburg die Pflicht, beim Einkaufen und in Bus und Bahn Mund und Nase zu bedecken. Und das haben die Hamburger und Hamburgerinnen lange Zeit auch gut eingehalten. Doch so langsam scheint sich Disziplinlosigkeit einzuschleichen, vor allem im öffentlichen Nahverkehr. Mal hängt die Maske unter der Nase, mal wird sie gar nicht aufgesetzt. Dafür droht ab heute eine Geldstrafe.