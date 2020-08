Stadtgespraech

18:39 Uhr | 24.08.2020

Erneute Tierversuche am Hamburger Standort ab Ende August

LPT Versuchslabor: Wiedereröffnung unter Auflagen

Die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz hat dem umstrittenen Tierversuchslabor LPT Auflagen für die Wiederaufnahme des Betriebs auferlegt. Das gab der Senat heute bekannt. So darf LPT am Standort Hamburg ab Ende August wieder Tierversuche durchführen. Unter anderem sollen die behördlichen Kontrollen nochmals verstärkt und die Auskunftspflicht erhöht werden. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen betonten am Montagabend, dass das Unternehmen unter verstärkter politischer Beobachtung stehe. Gleichzeitig kündigte die Behörde an, sich auf Bundesebene dafür einsetzen zu wollen, dass Tierversuche stärker kontrolliert und reduziert werden.

Jeder Tierversuch sollte genehmigungspflichtig sein, und Kontrollintervalle von dreijährlich auf mindestens jährlich verkürzt werden, fordert die Hamburger Behörde. Besichtigungen sollten in der Regel unangekündigt stattfinden und künftig soll nur noch Personal mit veterinärmedizinischem Hochschulabschluss Tierschutzbeauftragter werden können. Darüber hinaus sollen Tierversuchsbetriebe verpflichtet werden, Alternativen zu Tierversuchen zu suchen. Außerdem will Hamburg prüfen lassen, inwieweit für die Öffentlichkeit mehr Zugang zu Informationen über Tierversuche erhalten kann.