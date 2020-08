Sport

16:18 Uhr | 24.08.2020

Viele Hausaufgaben im Gepäck

HSV startet ins Trainingslager in Tirol

Während der FC Bayern noch den Championsleague-Sieg feiert, geht für den HSV die Arbeit jetzt wieder so richtig los: Am vergangenen Samstag ging gegen den Randers FC erneut ein Testspiel verloren. Mit einigen Hausaufgaben sind die Rothosen heute ins Trainingslager nach Tirol aufgebrochen. Eine Woche lang werden sich die HSV-Profis intensiv auf die Saison vorbereiten. Warum so ein Trainingslager trotz - oder gerade wegen Corona - so wichtig ist, erklärte Sportvorstand Jonas Boldt während der heutigen Presserunde.