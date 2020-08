Blaulicht

09:37 Uhr | 24.08.2020

Unfallverursacher stark alkoholisiert

Berne: Schwerer Verkehrsunfall

An der Kreuzung Berner Heerweg/ Karlhöher Weg hat es in der Nacht einen schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs gegeben. Insgesamt sind dabei sechs Personen unterschiedlich stark verletzt worden und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die beiden Fahrzeuge auf der Kreuzung frontal ineinander gekracht. Der Unfallverursacher war stark alkoholisiert. Der genaue Unfallhergang wird nun ermittelt. Die Kreuzung musste für mehrere Stunden vorübergehend gesperrt werden.