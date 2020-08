Gesellschaft

16:56 Uhr | 23.08.2020

Gegen weltweit zu hohen Ressourcenverbrauch

Proteste zum Erdüberlastungstag

Am Hamburger Jungfernstieg haben am Sonnabend rund 60 Aktivistinnen und Aktivisten von "Extinction Rebellion" auf einen weltweit zu hohen Ressourcenverbauch aufmerksam gemacht. Der Protest hat am sog. Erdüberlastungstag stattgefunden und verlief unter dem Motto "Feiern bis zum Kollaps". Wann die natürlichen Ressourcen für ein Jahr erschöpft sind, berechnet jährlich das "Global Footprint Network". In diesem Jahr ist dies am 22.08.2020 geschehen.