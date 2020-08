Sport

18:29 Uhr | 22.08.2020

Den Treffer für den Rothosen erzielt Manuel Wintzheimer

HSV verliert Testspiel mit 1:2 gegen Randers

Der HSV hat am späten Nachmittag sein Testspiel gegen Randers FC kurz vor Schluss mit 1:2 verloren. Den einzigen Treffer für den HSV erzielte Manuel Wintzheimer per Kopf. Am Montag reist der HSV-Tross ins Trainingslager nach Österreich.