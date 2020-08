Wirtschaft

17:47 Uhr | 21.08.2020

Aufschwung seit Sommerferien

Hoffnung für Hamburgs Tourismus?

Corona-Pandemie, Lockdown, nichts ging mehr. So manche Branche steckt bis heute tief in der Krise. Reisewarnungen und Quarantäne-Bestimmungen sind für den Tourismus ein hartes Los. Gleichzeitig ist aber Urlaub im eigenen Land so gefragt, wie selten. Das müsste doch auch Hamburg, als Ziel einer Städtereise, zugutekommen.