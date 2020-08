Stadtgespraech

16:54 Uhr | 21.08.2020

"Erdüberlastungstag" als Anlass

Gemeinsame Demo von FFF und BUND

Aktivisten von Fridays for Future und der Umweltverband BUND haben heute zusammen auf dem Fischmarkt gegen eine wachstumsorienterte Wirtschaftsweise demonstriert. Hintergrund ist der globale Erdüberlastungstag, der in diesem Jahr auf den 22. August fällt. Der Tag markiert den Zeitpunkt, an dem die natürlichen Ressourcen der Erde für dieses Jahr rechnerisch aufgebraucht sind. Aufgrund der Coronapandemie liegt der Erdüberlastungstag in diesem Jahr drei Wochen später als im vergangenen Jahr.