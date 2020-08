Wirtschaft

14:23 Uhr | 21.08.2020

Durch Auswirkungen der Corona-Pandemie

Hafen: Umschlag stark zurückgegangen

Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen sich auch im Hamburger Hafen. So wurden im ersten Halbjahr 2020 nur 61,2 Millionen Tonnen Seegüter umgeschlagen oder gelöscht. Das ist ein Rückgang um 12 Prozent. Das gab die Marketinggesellschaft des Hafens heute bekannt. Einen starken Rückgang gab es demnach auch im Containerumschlag. So wurden in den ersten sechs Monaten 4,1 Millionen Standardcontainer über die Kaikante gehoben. Das ist ein Rückgang um 12,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Für das zweite Halbjahr 2020 erwartet der Hafen eine langsame Stabilisierung der Lage.