Stadtgespraech

12:37 Uhr | 21.08.2020

Kein Außer-Haus-Verkauf auf Schanze und Kiez

Alkoholverbot am Wochenende

Auch an diesem Wochenende gelten die Außer-Haus-Alkoholverkaufsverbote in Hamburgs Ausgehvierteln Schanze, Kiez und Teilen von Ottensen und Eimsbüttel. Das haben die zuständigen Bezirksämter beschlossen. Durch das Verbot vom Außer-Haus-Verkauf alkoholischer Getränke an Kiosken, Tankstellen und im Einzelhandel soll die Ausbreitung des neuen Corona-Virus eingedämmt werden. Die Regelung gilt Freitag und Sonnabend jeweils von 20-6 Uhr des Folgetages. Es ist bereits das vierte Wochenende in Folge, an dem die Einschränkung an den beliebten Party-Hotspots gilt.