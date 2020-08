Gesellschaft

17:46 Uhr | 20.08.2020

Schulsenator zieht positive Bilanz

Lernferien an Hamburger Schulen

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe zieht nach den Lernferien eine positive Bilanz. Drei Viertel aller Hamburger Schulen haben laut Behörde in den Sommerferien insgesamt 968 Kurse angeboten, um coronabedingte Lernausfälle wieder aufzuholen. Insbesondere in sozial benachteiligten Stadtteilen war die Nachfrage an dem Lernferien-Angebot hoch. Rund 80 Schulen planen, die Lernferien auch in den Herbstferien wieder anzubieten.