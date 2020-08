Stadtgespraech

17:27 Uhr | 20.08.2020

Für den guten Zweck!

Auktion der Alsterschwimmhalle

“Vom Beckenrand springen verboten” - wer so ein Schild schon immer einmal über der heimischen Badewanne aufhängen wollte, der wird vielleicht in der Alsterschwimmhalle fündig. In den nächsten 3 Jahren wird das berühmte Bad komplett modernisiert. Das Bäderland Hamburg hat sich hierfür mit dem Verein Mensch Hamburg eine Auktion für den guten Zweck überlegt.