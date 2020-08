Stadtgespraech

11:11 Uhr | 20.08.2020

Digital und vor Ort in den Stadtteilen

17. Hamburger Familientag am 29. August

Am 29. August findet der 17. Hamburger Familientag statt. Unter dem Motto „Familie macht stark“ laden die Sozialbehörde und die diesjährigen Kooperationspartner online und vor Ort dazu ein, Angebote für Familien in Hamburg zu entdecken. Insgesamt werden über 50 verschiedene Aktionen und Termine für Kinder, Jugendliche und Eltern angeboten. Das gesamte Programm ist auf www.hamburg.de/familientag zu finden. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gibt es am diesjährigen Familientag keine Großveranstaltung.