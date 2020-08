Politik

20:22 Uhr | 19.08.2020

"Wir wollen bayerische Verhältnisse verhindern"

Bürgermeister zu Coronastrategie und Testzentrum am Bahnhof

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher kritisiert im Hamburg 1-Interview erneut die Corona-Teststrategie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und fordert ein Umdenken. Außerdem äußert Tschentscher sich zum Testzentrums nahe dem Hauptbahnhof, das in rund zwei Wochen den Betrieb aufnehmen soll. Man müsse darauf achten, dass der Ablauf organisiert erfolgt. "Wir wollen bayerische Verhältnisse verhindern", so Tschentscher. Zudem appelliert der Bürgermeister an die Hamburgerinnen und Hamburger, die Corona-Regeln einzuhalten.