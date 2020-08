Verkehr

16:14 Uhr | 19.08.2020

Verleihsystem wird weiter ausgebaut

250. StadtRad-Station eingeweiht

Am Oberhafenquartier ist heute die 250. StadtRad-Station in Hamburg eingeweiht worden. Der Ausbau des Fahrradverleihsystems ist Teil der Mobilitätswende, die sich unter anderem zum Ziel gesetzt hat, den Radverkehr weiter zu stärken und den motorisierten Individualverkehr zu entlasten. Rund 3.000 StadtRäder sind in Hamburg derzeit verfügbar und werden im Sommer über 18.000 Mal täglich ausgeliehen. Im kommenden Jahr soll die Flotte dann auf über 1.500 Räder erweitert werden und an rund 350 Stationen soll ein Fahrradverleih möglich sein.