Blaulicht

11:42 Uhr | 19.08.2020

Nach Zeugenhinweisen in Wandsbek

Mutmaßliche Sexualstraftäter festgenommen

In der Nacht hat die Hamburger Polizei zwei mutmaßliche Sexualstraftäter am Bahnhof Wandsbek festgenommen. Die Beamten waren durch Zeugenhinweise auf die beiden 26- und 38-jährigen Männer aufmerksam geworden. Einer der beiden steht unter dringendem Tatverdacht, am Montagabend eine 28-jährige Frau ins Gebüsch gezogen zu haben. Dann soll er versucht haben, an ihr sexuelle Handlungen vorzunehmen. Der andere Mann soll nicht aktiv an dem Geschehen beteiligt gewesen sein. Nach einer Aufforderung eines Passanten, ließen sie von der jungen Frau ab und flüchteten. Einer der Verdächtigen ist inzwischen wieder entlassen worden. Die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen dauern an.